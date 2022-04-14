В ЦБ готовились к заморозке российских резервов – Юдаева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк оценивал вероятность заморозки российских резервов как крайне низкую и, тем не менее, готовился к такому сценарию. Об этом заявила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка – невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию", – цитирует ее РИА Новости.

Юдаева пояснила, что сейчас в плане заморозки резервов реализовался геополитический сценарий, если бы речь шла об экономическом сценарии, то ситуация была бы значительно хуже. И, тем не менее, регулятор пытался диверсифицировать резервы на любой случай, заключила она.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Ограничительные меры затронули и золотовалютные резервы РФ: так, в марте страны Запада в рамках санкций из-за спецоперации по защите Донбасса, заморозили около 300 миллиардов долларов, это примерно половина российских резервов.

