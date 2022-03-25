Центробанк ограничил движение средств в недружественные страны

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия ответила на заморозку части своих резервов и ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму, сообщает РИА Новости с ссылкой на Центробанк.
Страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили около 300 миллиардов долларов, это примерно половина золотовалютных резервов России. В ответ ЦБ применил зеркальную меру – он ввел ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
Помимо этого, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, поддерживающих антироссийские санкции, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.
По данным Банка России, международные резервы РФ на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю с 639,6 до 643,2 миллиарда долларов. На 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2 до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5 до 32,3%, юанях – с 12,2 до 13,1%, фунтах стерлингов – с 5,9 до 6,5% и прочих валютах – с 7,2 до 10%.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию западных стран, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение Североатлантического альянса, экономическую и информационную войну против России и преследование граждан РФ в других странах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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