У РФ достаточно мощи, чтобы поставить на место всех недругов – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию Запада, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение НАТО, экономическую и информационную войну против России и преследование россиян за рубежом.

"И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности", – подчеркнул Медведев.

Поведение стран Запада в отношении России в последние годы Медведев назвал отвратительным, преступным и аморальным. Он отметил, что Запад живет двойными стандартами.

"Когда надо им – можно закрыть глаза на все, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идет не по их указке, виновник один – наша страна", – добавил зампред Софбеза.



Медведев напомнил, что антирусская истерия – явление не новое, она была и в XIX, и в XX веках. Он привел цитату Федора Тютчева о том, что "бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи".

В заключение Медведев отметил, что поставить Россию на колени, перевоспитать по лекалам англосаксонского мира и раздербанить на части не получится. По его словам, у РФ достаточно мощи, чтобы поставить на место "всех оборзевших недругов". Москва будет бороться за тот миропорядок, который устраивает Россию и ее граждан, пообещал он.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

