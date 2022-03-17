Песков исключил вероятность дефолта в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких дефолтов в России не может быть. По его словам, у страны есть необходимые средства.
"Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. Собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия является самодостаточной страной, поэтому предпосылок для возникновения дефолта нет.
Кроме того, Песков отмечал, что фактически для дефолта условий не существует, если они не создаются искусственно. По его словам, у финансовых ведомств есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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