ЕС запретил операции, связанные с управлением активами ЦБ РФ

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Евросоюз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка РФ, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Также запрещаются операции, связанные с юрлицами и организациями, которые действуют по поручению или от имени Центрального Банка РФ.

В то же время в документе говорится, что Евросоюзу можно разрешать транзакции с Банком России, если этого требует финансовая стабильность ЕС или страны, являющейся членом Европейского союза.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля Центральный банк РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Цена покупки золота будет определяться каждый день на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.