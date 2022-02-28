ЕС запретил операции, связанные с управлением активами ЦБ РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Евросоюз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка РФ, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Также запрещаются операции, связанные с юрлицами и организациями, которые действуют по поручению или от имени Центрального Банка РФ.
В то же время в документе говорится, что Евросоюзу можно разрешать транзакции с Банком России, если этого требует финансовая стабильность ЕС или страны, являющейся членом Европейского союза.
Ранее сообщалось, что с 28 февраля Центральный банк РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
Цена покупки золота будет определяться каждый день на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
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