ЦБ РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке с 28 февраля

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Центральный банк РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 февраля. Об этом говорится в заявлении ЦБ.

Уточняется, что цена покупки золота будет определяться каждый день на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Центробанк приостановил покупку золота 1 апреля 2020 года.

ЦБ РФ активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и находился в лидерах среди мировых центральных банков по объему закупок.

Стоимость золотых активов в составе международных резервов России по итогам второго квартала прошлого года была равна 127 миллиардам долларов.

Ранее стало известно, что Центральный банк России до июля текущего года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций. Уточнялось, что данная мера будет действовать с 18 февраля по 1 июля этого года.