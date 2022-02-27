ВТБ поднимет ставки по ипотеке с 28 февраля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
ВТБ с понедельника, 28 февраля, поднимет ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, минимальная ставка будет 15,3%, следует из официального заявления кредитной организации.
Также с 28 февраля банк приостановит оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов в связи с сильным ростом ставок на рынке.
Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам, партнерам и акционерам, рассказав, какие меры примет руководство банка, чтобы минимизировать потенциальный ущерб в связи с введенными санкциями.
Кроме того, до этого ВТБ разослал клиентам за рубежом инструкции, которые должны помочь в случае проблем с картами. Все клиенты оперативно получили СМС-сообщения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее многие страны ввели антироссийские санкции. В частности, ограничения коснулись рядя крупнейших банков РФ.
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