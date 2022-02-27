ЦБ до июля ослабил требования к банкам по лимиту открытых валютных позиций

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России до июля текущего года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций. Об этом говорится на сайте регулятора.
"Банк России в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение устойчивости финансового сектора, вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что данная мера будет действовать с 18 февраля по 1 июля этого года.
Также ЦБ РФ сообщил, что не планирует применять к другим банкам меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что чрезвычайная ситуация случилась из-за внешних причин, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.
При этом Центробанк будет проводит оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения, чтобы обеспечить непрерывную работу валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости банков.
Ранее Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, попавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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