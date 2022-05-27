Эксперт оценил инициативу увеличить размер страховой суммы по вкладам в рублях в два раза

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев не увидел возможного влияния на национальную валюту при увеличении размера страховой суммы по банковским вкладам в рублях в два раза.

"Однако такая мера, конечно, привлечет людей для того, чтобы повысить интерес в хранении денег в рублях, а не в иностранной валюте. То есть снизится спрос на иностранную валюту, но нужно сказать, что сейчас он и так не очень велик", – приводит RT его слова.

По мнению эксперта, иностранная валюта в настоящее время не является выгодным инструментом для сбережения личных средств населения.

Беляев рекомендовал оценить состояние фонда Агентства по страхованию вкладов, а также возможность увеличить страховые выплаты в два раза.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением увеличить размер страховой суммы по банковским вкладам в рублях в два раза.

Депутат отметил, что российское законодательство в случае наступления страхового случая гарантирует гражданину возмещение до 1,4 миллиона рублей из денежных средств, хранящихся в банке. При этом закон не устанавливает специальных условий страхования для валютных, рублевых или мультивалютных вкладов, отметил Федоров.

По его мнению, в условиях санкций, которые затрагивают российские финансово-кредитные организации, повышение размера страховки на рублевые вклады стало бы адекватной мерой противодействия внешнему давлению.