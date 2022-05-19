Единый Фонд пенсионного и социального страхования заработает в 2023 году – Мишустин

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В 2023 году в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда – Пенсионный и Фонд социального страхования – и внести все необходимые для этого изменения в законы", – сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что власти продолжают сокращать административные издержки и формировать удобные сервисы для граждан и бизнеса.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый фонд предложил Минтруд. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

В апреле Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого фонда. Правовую, организационную и техническую готовность должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов.

