В Минтруде подтвердили планы по объединению ПФР и ФСС в Социальный фонд

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Министерство труда и соцзащиты РФ предлагает с 2023 года объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями", – говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, что ПФР и ФСС уже имеют общую цифровую платформу для управления выплатами, единый тариф, а также общий центр для консультирования граждан.
Ожидается, что создание Социального фонда России позволит повысить доступность и качество услуг, оказываемых сегодня ПФР и ФСС, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.
О планах российского правительства объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования ранее сообщали СМИ. Уточнялось, что это якобы позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза при минимальной дополнительной нагрузке на бизнес. Соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесен на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.
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