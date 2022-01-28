В России планируют объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд – СМИ

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Правительство может объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Как считают авторы инициативы, это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза. При этом нагрузка на бизнес окажется минимальной.

"Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным – за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", – пишет издание.

Социальный фонд получит статус внебюджетного. При этом координацию его работы будет осуществлять Минтруд при содействии наблюдательного совета.

Источники издания уточняют, что закон об объединении ПФР и ФСС будет внесен на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля увеличится на 8,4%. Помимо этого, возрастут единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

