Социальные выплаты проиндексируют в РФ с 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Социальные выплаты будут проиндексированы в России с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

В частности, увеличатся ежемесячные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям РФ и пострадавшим на производстве. Они возрастут на 8,4%.

Помимо этого, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Увеличится и материнский капитал. На первого ребенка он увеличится до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих – до 693 тысяч рублей.

12 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен в прошлом году.

Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ и 17 января внесло его на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. 26 января Совфед одобрил его.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. По словам парламентария, граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, могут получать ежемесячную компенсационную выплату.

Нилов рассказал, что размер выплаты, которая действует с 1 июля 2008 года, составляет 1,2 тысячи рублей. По его мнению, с учетом инфляции за прошедшие 13,5 года эта сумма не всегда позволяет даже компенсировать связанные с этой деятельностью транспортные расходы.