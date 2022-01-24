В ГД предложили расширить число получателей выплат по уходу за пожилыми

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет, сообщает RT.
По словам парламентария, граждане, которе ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, могут получать ежемесячную компенсационную выплату.
Он напомнил, что также есть категория лиц "одиноко проживающие граждане старше 70 лет, многие из которых в силу возраста и своего семейного положения также нуждаются в постороннем уходе.
Нилов рассказал, что размер выплаты, которая действует с 1 июля 2008 года, составляет 1,2 тысячи рублей. По его мнению, с учетом инфляции за прошедшие 13,5 года эта сумма не всегда позволяет даже компенсировать связанные с этой деятельностью транспортные расходы.
Депутат обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг появился новый социальный сервис, позволяющий оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Для оформления компенсации неработающему человеку, который ухаживает за нетрудоспособным, нужно жить в России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
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