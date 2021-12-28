Оформить выплату по уходу за нетрудоспособным теперь можно онлайн

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На портале госуслуг появился новый социальный сервис, позволяющий оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Для оформления компенсации неработающему человеку, который ухаживает за нетрудоспособным, нужно жить в России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

"Не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход. Достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека", – говорится в сообщении.

На ежемесячную выплату может претендовать гражданин, ухаживающий за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), за человеком старше 80 лет или за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по медицинскому заключению.

Также выплата положена в случае ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы.

Период ухода входит в страховой стаж и отразится на индивидуальном лицевом счете, что повлияет на размер будущей пенсии.

Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев выразил мнение, что ежегодно новым сервисом будут пользоваться свыше 1,5 миллиона россиян.

По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Скляра, сервис стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда (ПФР) на единый портал госуслуг.

Сервис запустили Минцифры России совместно с Минтрудом и ПФР.

Ранее правительство Москвы приняло решение перевести в электронный вид ряд услуг для горожан с инвалидностью. Речь идет о получении техсредств реабилитации, в частности кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, обеспечении собакой-поводырем и компенсации расходов на ее содержание, оказании услуг по сурдопереводу.

Все эти услуги с 24 декабря доступны онлайн в разделе "Социальная поддержка/Инвалидам" на портале mos.ru. Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тысяч горожан с инвалидностью.