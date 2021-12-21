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Общество

17:35

Собянин поручил перевести в электронный вид услуги по получению техсредств реабилитации

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы приняло решение перевести в электронный вид ряд услуг для горожан с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Речь идет о получении техсредств реабилитации, в частности кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, обеспечении собакой-поводырем и компенсации расходов на ее содержание, оказании услуг по сурдопереводу. Все эти услуги с 24 декабря будут доступны онлайн в разделе "Социальная поддержка/Инвалидам" на портале mos.ru.

Помимо этого, сокращен перечень необходимых документов, а рассмотрение заявки теперь можно отследить в личном кабинете. Это стало возможно благодаря организации межведомственного электронного взаимодействия. В случае положительного решения заявителя пригласят в ближайший центр госуслуг для получения средств реабилитации, также их могут доставить на дом. Выплаты компенсаций будут производиться на банковские счета получателей услуг.

Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тысяч горожан с инвалидностью.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в текущем году технические средства реабилитации получили более 200 тысяч москвичей, еще около 60 тысяч человек, купившие необходимые средства за свой счет, получили денежную компенсацию. Всего в Москве проживает около 1 миллиона человек с инвалидностью, из которых 48 тысяч – дети.

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