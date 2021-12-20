В столице заработали еще четыре пункта обогрева для бездомных людей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице около Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице заработали круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина рассказала, что в пунктах обогрева можно не только согреться, но и выпить горячего чая, получить теплую одежду и узнать у дежурных на местах, как можно выйти из трудной ситуации при поддержке Центра социальной адаптации.

"Места выбраны неслучайно: именно здесь чаще всего можно увидеть бездомных людей", – приводятся в материале слова Шалыгиной.

Таким образом, теперь в городе работают 12 пунктов обогрева.

В столице с 1 ноября начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди могут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду. Автобусы круглосуточно стоят около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.

Остальные автобусы "Социального патруля" в круглосуточном режиме курсируют по столичным улицам, а также выезжают на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. При необходимости их перенаправляют в Центр имени Глинки, где бездомным помогут оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить иные социальные услуги.

