В столице заработали еще четыре пункта обогрева для бездомных людей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
В столице около Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице заработали круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина рассказала, что в пунктах обогрева можно не только согреться, но и выпить горячего чая, получить теплую одежду и узнать у дежурных на местах, как можно выйти из трудной ситуации при поддержке Центра социальной адаптации.
"Места выбраны неслучайно: именно здесь чаще всего можно увидеть бездомных людей", – приводятся в материале слова Шалыгиной.
Таким образом, теперь в городе работают 12 пунктов обогрева.
В столице с 1 ноября начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди могут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду. Автобусы круглосуточно стоят около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.
Остальные автобусы "Социального патруля" в круглосуточном режиме курсируют по столичным улицам, а также выезжают на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. При необходимости их перенаправляют в Центр имени Глинки, где бездомным помогут оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить иные социальные услуги.
Для бездомных в Москве запустили автобусы "Социального патруля"
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