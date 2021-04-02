Соцслужбы оказали бездомным почти 200 тысяч услуг в холодное время года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Социальные службы Москвы оказали бездомным людям почти 200 тысяч услуг в холодное время года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Замглавы ведомства Людмила Митрюк объяснила, что с 1 ноября соцслужбы в круглосуточном режиме поддерживали работу пунктов обогрева и выдавали нуждающимся теплые вещи.

"Сейчас погодные условия позволяют нам вернуться к привычному режиму работы. За период усиленного режима мы приняли 14 тысяч звонков на номер "Социального патруля" и оказали почти 200 тысяч услуг людям", – рассказала представитель департамента.

Митрюк добавила, что благодаря последним нововведениям вызвать мобильную службу "Социальный патруль" можно по номеру 112.

Мобильные пункты обогрева работали на привокзальных площадях возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Там нуждающимся предоставляли еду и кров, а при необходимости перенаправляли в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. В учреждении бездомным помогали оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить иные социальные услуги.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения напомнили, что для помощи бездомным достаточно позвонить по номерам "Социального патруля" 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08 или на единый номер 112.

В конце марта Сергей Собянин заявил, что в период пандемии коронавируса город увеличил поддержку нуждающихся жителей столицы. В частности, градоначальник отметил успешное перестраивание существующих форматов работы.

