Соцслужбы оказали бездомным почти 200 тысяч услуг в холодное время года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Социальные службы Москвы оказали бездомным людям почти 200 тысяч услуг в холодное время года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Замглавы ведомства Людмила Митрюк объяснила, что с 1 ноября соцслужбы в круглосуточном режиме поддерживали работу пунктов обогрева и выдавали нуждающимся теплые вещи.
"Сейчас погодные условия позволяют нам вернуться к привычному режиму работы. За период усиленного режима мы приняли 14 тысяч звонков на номер "Социального патруля" и оказали почти 200 тысяч услуг людям", – рассказала представитель департамента.
Митрюк добавила, что благодаря последним нововведениям вызвать мобильную службу "Социальный патруль" можно по номеру 112.
Мобильные пункты обогрева работали на привокзальных площадях возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Там нуждающимся предоставляли еду и кров, а при необходимости перенаправляли в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. В учреждении бездомным помогали оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить иные социальные услуги.
В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения напомнили, что для помощи бездомным достаточно позвонить по номерам "Социального патруля" 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08 или на единый номер 112.
В конце марта Сергей Собянин заявил, что в период пандемии коронавируса город увеличил поддержку нуждающихся жителей столицы. В частности, градоначальник отметил успешное перестраивание существующих форматов работы.
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