В период пандемии город увеличил поддержку нуждающихся москвичей – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи получили дополнительную социальную поддержку во время пандемии. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В 2020 году главной задачей столичных социальных служб стало противодействие распространению коронавируса. Это потребовало изменить привычные технологии работы, сохраняя при этом базовые социальные услуги для нуждающихся в них жителях.



"В этот период стационарные учреждения социальной защиты были закрыты на карантин, их работники перешли на сменный режим работы, что позволило пресечь распространение заболевания среди наиболее уязвимого слоя населения – проживающих в домах престарелых и инвалидов", – отметили в пресс-службе.

С февраля прошлого года в Москве была создана сеть из 16 обсерваторов для временного содержания людей, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции, но не имевших возможности сделать это дома. Всего в таких обсерваторах разместились более 11 тысячи человек.

Также за 2020 год на горячую линию комплекса социальной защиты поступило 1,64 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч заявок на оказание социальных услуг.

Кроме того, команды социальных работников взяли на себя большую часть работы по обслуживанию резервных госпиталей, позволив медикам уделять все время работе с заболевшими.

"Несмотря на пандемию, в 2020 году правительство Москвы сохранило и расширило действующие программы социальной защиты жителей города. В 2020 году из бюджета Москвы на предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме было выделено 547,4 миллиарда рублей – на 19% больше, чем в 2019 году. 44% из этой суммы было направлено на социальные выплаты и пособия", – говорится в сообщении.

Также с 1 января 2020 года были проиндексированы все ежемесячные выплаты ветеранам и пенсионерам на 5,6%, а спустя еще год – на 3,7%.

Всем пожелавшим ветеранам были выданы специальные устройства под названием "Тревожная кнопка", которые позволяют быстро обратиться за помощью в случае необходимости.

Помимо этого, 14,5 тысячи ветеранов получают социальную помощь на дому, включая доставку продуктов и лекарств, оплату квитанций, помощь в оформлении документов и сопровождение в медучреждения.

Проиндексированы также были и социальные выплаты семьям с детьми на 9,3% за два года.

"За последние 10 лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. Сегодня в семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 тысяч 442 ребенка и лишь 1 тысяча 324 ребенка являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью", – рассказали в пресс-службе.

На данный момент в столице проживают более 1 миллиона людей с инвалидностью. 100% обратившихся в социальные службы получили технические средства реабилитации.

Правительство Москвы также оказывает всестороннюю поддержку гражданам, которые остались без работы. В первую очередь, это помощь в быстром трудоустройстве и выплата пособий по безработице.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вместе с НКО и волонтерами власти Москвы развивают форматы помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Например, в Кризисный центр помощи женщинам и детям могут бесплатно обратиться москвички, пострадавшие от семейного насилия, а также дети, несовершеннолетние беременные и мамы.