Собянин рассказал, как город помогает женщинам в сложных жизненных ситуациях

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Сергей Собянин заявил, что вместе с НКО и волонтерами власти Москвы развивают форматы помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Про меры поддержки мэр рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Например, в Кризисный центр помощи женщинам и детям могут бесплатно обратиться москвички, пострадавшие от семейного насилия, а также дети, несовершеннолетние беременные и мамы", – написал градоначальник.

По его словам, в данном центре предоставляется временный приют, с обратившимися работают юристы, психологи, а также медики.

Также специалисты разработали целый алгоритм выхода семьи из кризиса, отметил в публикации мэр.

"Если нужен заработок, можно обратиться в центры "Моя карьера" и "Моя работа". Там проведут собеседование, чтобы выбрать подходящие вакансии, предложат курсы для переобучения или повышения квалификации", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что сейчас в базе городской службы занятости имеется порядка 17 тысяч вакансий с дистанционным режимом работы.

Ранее в центре "Моя карьера" обновили услуги по профориентации. Теперь карьерный консультант поможет определить наиболее подходящие вакансии.