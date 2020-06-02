Трудоустроиться онлайн. Как работает центр занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Благодаря центру занятости населения "Моя работа" с 29 марта в столице трудоустроили 5 198 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для профилактики распространения коронавируса все услуги перевели в онлайн. Отмечается, что до пандемии в центр ежедневно обращалось около 500 человек, однако с введением безопасного поведения и увеличением пособия по безработице в апреле каждый день поступало около восьми тысяч заявок.
Центр занятости населения ежедневно взаимодействует с работодателями и обновляет банк вакансий. Для соискателей доступно порядка 40 тысяч предложений.
На сегодняшний день наиболее востребованы работники в сфере онлайн-продажи и сервисов – это логистика, складские работы, онлайн-сервисы, SMM-сопровождение и работа call-центра. Работодатели активно нанимают менеджеров по продажам, курьеров и водителей. Также возрос спрос на медицинских сестер и сиделок.
Чтобы найти работу, соискателям надо подать онлайн-заявку на получение пособия или ознакомиться с перечнем горящих вакансий в спецпроекте "Моя работа" на mos.ru. Также услуга доступна в 35 офисах "Мои документы", но по предварительной записи.
Для этого гражданам надо заранее создать личный кабинет на сайте центра занятости населения "Моя работа" либо авторизоваться, используя логин и пароль учетной записи портала "Госуслуги" или mos.ru, и заполнить онлайн-заявку на получение услуги.
Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственных услуг можно по телефону +7 (495) 705-75-75.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что повышенное пособие по безработице получает более 40,5 тысячи москвичей. Ракова добавила, что всего в Москве порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет. При этом жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее ввел региональную выплату для тех, кто потерял работу. Вместе с федеральным пособием она составляет 19 500 рублей.
В последнем пакете мер поддержки правительство на три месяца увеличило пособие по безработице до минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей.
Как получить выплаты по безработице
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