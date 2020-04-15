Путин предложил безвозмездную помощь для малого и среднего бизнеса

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Президент России Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

"Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", – заявил Путин.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

"Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач: на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что финансовый объем материальной помощи будет исчисляться с учетом общей численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Поддержка будет исходить из суммы в 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.

Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов. Для поддержания субъектов России глава государства поручил выделить 200 миллиардов рублей и отметил, что у регионов должна быть возможность "гибко" использовать полученные средства.

"Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", – предложил Путин.

В первую очередь, заявил глава государства, выделенные средства должны быть направлены на решение неотложных вопросов, помощь гражданам, а также на выплату пособий бюджетникам.

Путин обсудил и проблему системообразующих предприятий. В частности, он поручил доработать список таких компаний и добавил, что в нее должны входить наиболее важные отрасли экономики.

Кроме того, российский глава государства распорядился включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от последствий распространения коронавируса и компании непродовольственных секторов.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами", – заявил Путин.

Президент России также распорядился направить 23 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний. Он отметил, что эти средства пойдут на выплату зарплат сотрудникам, оплату стоянки воздушных судов, лизинг авиационной техники и пополнение оборотных средств.

"Мы знаем, с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей", – отметил Путин.

Также он сообщил, что не менее 75% объема кредитов, выделенных на выплату зарплат сотрудникам кампаний, обеспечит Внешэкономбанк. Путин отметил, что мера вызвана тем, что банки не хотят участвовать в реализации программы беспроцентных кредитов.

"Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработных плат. Срок таких кредитов – шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка", – подчеркнул Путин.

Он также отметил, что необходимо предоставить возможность воспользоваться получением займов средним и крупным предприятиям тех отраслей, что больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Ранее Путин рассказал, что для прекращения распространения коронвирусной инфекции необходимо предпринять действительно экстраординарные меры. Кроме того, он отметил, что в России пик пандемии COVID-19 еще не пройден.