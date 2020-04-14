Песков заявил, что у Путина нормальное здоровье

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина нормальное здоровье.

По словам представителя Кремля, недавно у главы государства закончилось совещание по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

"Все нормально. Только что завершилось совещание по экономвопросам", – ответил Песков на вопрос, связанный с самочувствием российского президента.

Недавно президент РФ сообщил, что целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется.

"Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов", – приводит пресс-служба Кремля обращение Путина к участникам совещания.

Ранее Песков сообщил о влиянии ограничений на работу Путина.