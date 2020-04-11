Песков назвал здоровье Путина отменным

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Здоровье Владимира Путина находится в порядке, даже несмотря на то, что мероприятий в расписании стало больше. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра", передает ТАСС.

В ходе передачи у него спросили о здоровье президента.

"Отменное. Вы видите это по рабочему графику. Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас российский лидер вынужден работать более интенсивно. В частности, пресс-секретарь Путина объяснил, что указ об ограничениях из-за коронавируса позволил значительно замедлить распространение болезни по стране.

Кроме того, представитель Кремля рассказал о проработке новых мер поддержки экономики в сложившейся кризисной ситуации.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Россия сочувствует США – в стране уже более полумиллиона зараженных – и выражает надежду, что эпидемиологический кризис удастся переломить. Ранее РФ направляла в Америку самолет с гуманитарным грузом.

По данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.