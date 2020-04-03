Трамп назвал медицинский груз из России "приятным жестом Путина"

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Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь, сообщает "Мир 24".

Ранее он принял предложение Владимира Путина отправить в Штаты самолет с жизненно необходимым грузом.

"Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или просто "спасибо". Он сам предложил, сказал, что у россиян есть высококачественные медицинские принадлежности, которыми они могут поделиться, и я сказал "беру", – рассказал американский лидер.

Он напомнил, что США и сами помогают другим странам. "Этот самолет может спасти множество жизней. Такую помощь я в любой день приму", – подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.

Второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США 1 апреля. Известно, что на борту самолета были средства личной защиты и медицинские принадлежности. Инициатива о предоставлении помощи была проявлена со стороны России.

США являются лидером по числу зараженных коронавирусом – там умерли уже более 6 тысяч человек. Нью-Йорк стал эпицентром распространения заболевания по всей стране.

Дональд Трамп назвал хорошим результатом смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек, подчеркнув, что, если бы не своевременно принятые правительством США меры для предотвращения распространения коронавируса, погибло бы свыше двух миллионов американцев.

Президент США также сообщил, что ожидает пик смертности от COVID-19 в стране в течение двух недель, а восстановление Штатов, по его мнению, начнется с 1 июня.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3548 заболевших, вылечилось 235 человек, скончались 30 человек.