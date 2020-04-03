Трамп назвал медицинский груз из России "приятным жестом Путина"

08:22
Фото: Минобороны
Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь, сообщает "Мир 24".
Ранее он принял предложение Владимира Путина отправить в Штаты самолет с жизненно необходимым грузом.
"Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или просто "спасибо". Он сам предложил, сказал, что у россиян есть высококачественные медицинские принадлежности, которыми они могут поделиться, и я сказал "беру", – рассказал американский лидер.
Он напомнил, что США и сами помогают другим странам. "Этот самолет может спасти множество жизней. Такую помощь я в любой день приму", – подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.
Второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США 1 апреля. Известно, что на борту самолета были средства личной защиты и медицинские принадлежности. Инициатива о предоставлении помощи была проявлена со стороны России.
США являются лидером по числу зараженных коронавирусом – там умерли уже более 6 тысяч человек. Нью-Йорк стал эпицентром распространения заболевания по всей стране.
Дональд Трамп назвал хорошим результатом смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек, подчеркнув, что, если бы не своевременно принятые правительством США меры для предотвращения распространения коронавируса, погибло бы свыше двух миллионов американцев.
Президент США также сообщил, что ожидает пик смертности от COVID-19 в стране в течение двух недель, а восстановление Штатов, по его мнению, начнется с 1 июня.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3548 заболевших, вылечилось 235 человек, скончались 30 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: