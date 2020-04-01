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Второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США. Об этом информирует министерство обороны РФ.

"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Известно, что на борту самолета находятся средства личной защиты и медицинские принадлежности.

В американской администрации подтвердили, что в США ожидают прибытия лайнера в среду.

Ранее стало известно, что Россия направит в США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что отправка второго лайнера обсуждалась в прошедшем в понедельник телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков подтвердил, что инициатива о предоставлении помощи была проявлена со стороны России.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.