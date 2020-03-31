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Москва 24

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Общество

31 марта, 23:30

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

происшествия общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались еще пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Их возраст – от 61 года до 74 лет. При этом четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что у всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания. Об этом передает Оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что среди болезней, выявленных у скончавшихся, был кардиосклероз, гипертоническая болезнь, а также ХОБЛ. Помимо этого, трое пациентов имели сахарный диабет. Также одна из умерших страдала онкологией.

Ранее в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Их зафиксировали в 24 регионах страны.

Также сообщалось, что у главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус. Известно, что медучреждением руководит Денис Проценко.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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