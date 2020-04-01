Россия направит в США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19

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Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Новый самолет с медицинской техникой и средствами защиты может отправиться в США из России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"В течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса", – подтвердил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что отправка этого груза обсуждалась в прошедшем в понедельник телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что Россия сама предложила помощь в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в США.
"Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил Песков.
Он отметил, что в процессе согласования деталей отправки помощи сложилось впечатление, что "некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".
Представитель Кремля добавил, что Путин в случае необходимости рассчитывает на взаимную помощь со стороны США. Так же в данный момент складываются взаимоотношения между Москвой и Пекином.
"Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, в духе партнерства и взаимной помощи, нет", – заключил Песков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.
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