Россия направит в США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19

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Новый самолет с медицинской техникой и средствами защиты может отправиться в США из России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса", – подтвердил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что отправка этого груза обсуждалась в прошедшем в понедельник телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что Россия сама предложила помощь в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в США.

"Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – заявил Песков.

Он отметил, что в процессе согласования деталей отправки помощи сложилось впечатление, что "некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

Представитель Кремля добавил, что Путин в случае необходимости рассчитывает на взаимную помощь со стороны США. Так же в данный момент складываются взаимоотношения между Москвой и Пекином.

"Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, в духе партнерства и взаимной помощи, нет", – заключил Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.