В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп обсудили российскую помощь США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа о российской медпомощи США. По словам представителя Кремля, главы государств обсуждали данную тему, передает РИА Новости.

При этом Путин и американский президент говорили о важности международного сотрудничества в условиях коронавирусной инфекции, уточнил Песков.

"Тема действительно затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне", – пояснил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием. Про данные меры поддержки сказал Трамп.

Кроме того, недавно глава Белого дома США говорил, что хорошим результатом станет смерть от коронавируса от 100 до 200 тысяч человек. Трамп уточнил, что ожидает пик смертности от COVID-19 в стране в течение двух недель.

Согласно информации ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах.