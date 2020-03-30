Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием

Фото: ТАСС/Erin Schaff/POOL

Дональд Трамп назвал хорошим результатом смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек, подчеркнув, что если бы не своевременно принятые правительством США меры для предотвращения распространения коронавируса, погибло бы свыше двух миллионов американцев, передает РИА Новости.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100–200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", – заявил американский лидер на пресс-конференции. Он напомнил, что по некоторым прогнозам число жертв пандемии могло достичь 2,2 миллиона человек.

Президент США также сообщил, что ожидает пик смертности от COVID-19 в стране в течение двух недель, а восстановление Штатов, по его мнению, начнется с 1 июня.

Меры против распространения коронавируса он распорядился продлить до 30 апреля.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 человек.

США являются лидером по числу заболевших – там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.