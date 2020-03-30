Госдума рассмотрит в трех чтениях проекты о поддержке граждан и бизнеса из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что депутаты 31 марта рассмотрят в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что для этого пленарное заседание нижней палаты российского парламента начнется раньше обычного. Володин подчеркнул, что 31 марта планируется не только рассмотреть эти законопроекты, но и принять по ним определенное решение.
"Завтра пленарное заседание начнется раньше, в первую очередь для того, чтобы принять законопроекты, предложенные правительством в исполнении решений президента о мерах поддержки нашего населения, малого и среднего бизнеса", – рассказал Володин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство будет оказывать адресную поддержку предприятиям транспортной отрасли, общепита и туризма. В частности, помощь предоставят авто- и авиакомпаниям, пострадавшим от последствий распространения коронавируса.
Также в России ввели отсрочку по уплате арендных платежей для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Кроме того, в Москве десятки тысяч компаний получат налоговые послабления.
30 марта стало известно, что безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом. Предусмотрены денежные компенсации в размере 19,5 тысячи рублей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство просчитало экономический ущерб, который получит Россия. Однако, по его словам, это вторично на фоне необходимости сохранения здоровья граждан во время пандемии.
В настоящий момент в России зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 302 из них зарегистрировали за последние сутки.
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