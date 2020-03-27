Десятки тысяч компаний в Москве получат налоговые послабления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налоговые послабления в связи с коронавирусом получат десятки тысяч компаний, сообщили в Оперативном штабе столицы по экономическим вопросам.

Там напомнили, что в Москве зарегистрировано около 26 тысяч плательщиков торгового сбора, которые уплачивают его в отношении 72 тысяч объектов, передает ТАСС.

Сергей Собянин создал Оперативный штаб для защиты городской экономики, который возглавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Штаб будет помогать компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.

Мэр столицы подчеркнул, что городские власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. По его словам, удар пришелся в большей мере на общепит, сферу туризма, перевозок.

Организации в сфере культуры, спорта, выставок, развлечений и образования освободят от оплаты за аренду городской недвижимости и земельных участков на время приостановки деятельности. Чтобы не платить, нужно подать обращение с подтверждающими документами в правительство Москвы. Подать обращения можно с помощью службы "Одного окна" департамента городского имущества, онлайн-сервиса "Электронная приемная" на портале mos.ru или направить обращение в департамент по почте.

На 50% уменьшится плата по договорам на торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метро, – для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности. Часть мер поддержки будет предоставляться на основании обращений организаций и ИП.

Правительство ввело отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Премьер-министр Михаил Мишустин предостерег руководителей предприятий о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением COVID-19.