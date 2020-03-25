Путин предложил установить каникулы по кредитам

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Президент России Владимир Путин объявил о возможности пролонгации долга в случае падения ежемесячного дохода более чем на 30%.

В своем обращении к россиянам глава государства подчеркнул, что платежеспособность граждан по кредитам находится в зоне риска в связи с коронавирусом. В связи с этим Путин распорядился установить "каникулы" как по ипотечным, так и по потребительским кредитам.

"Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", – подчеркнул Путин.

В своем обращении глава государства также отметил, что в России невозможно полностью заблокировать проникновение коронавируса. Путин выразил благодарность медицинским работникам за самоотверженный труд в борьбе с угрозой распространения COVID-19.

Он также рассказал, что в России следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Кроме того, Путин подчеркнул, что все выплаты, предназначенные для ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла, будут осуществлены до майских праздников.

В России за последние сутки зарегистрировали 163 новых случая инфицирования. Таким образом, на территории РФ обнаружено 658 человек, зараженных коронавирусом. В Москве число инфицированных увеличилось с 290 до 410 человек.