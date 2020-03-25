Путин поблагодарил всех врачей, борющихся с коронавирусом

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность всем врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Глава государства сделал заявление в ходе обращения к населению.

"Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд", – сказал Путин.

При этом российский президент обратил внимание на то, как остро развивается ситуация вокруг коронавируса в мире. Он считает, что под ударом сейчас находится вся мировая экономика.

Кроме того, Путин сообщил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно.

Согласно информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.