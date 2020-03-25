Путин предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу

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Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Об этом он заявил в ходе телеобращения к россиянам.

По словам президента, сейчас бизнес, особенно сфера услуг, сталкивается с трудностями. Нужно помочь этим компаниям продолжить устойчивую работу и сохранить своих сотрудников, подчеркнул глава государства.

"Предлагаю предоставить отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС", – сказал российский лидер.

СМИ сообщали, что Минэкономразвития РФ готовит комплекс мер, направленный на поддержку наиболее пострадавших от коронавируса и падения курса рубля отраслей. К ним эксперты относят общепит и отельный бизнес.

Путин в своем обращении также указал, что выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников. Ветераны получат по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Президент уточнил, что все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически. Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплаты.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Число заразившихся в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи зарегистрировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.