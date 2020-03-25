Минэкономразвития разработает меры для поддержки ресторанов и отелей

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Минэкономразвития РФ готовит комплекс мер, направленный на поддержку наиболее пострадавших от коронавируса и падения курса рубля отраслей. К ним эксперты относят общепит и отельный бизнес. Об этом сообщает газета "Известия".

По предварительным данным, в разрабатываемом документе предусмотрено введение отсрочки и по процентам, и по основной сумме кредитов. Помимо этого, будет определен порядок возмещения средств по процентным платежам.

Ожидается, что расширятся полномочия кабинета министров в отношении регулирования контрольно-надзорной деятельности. Правительство сможет устанавливать особенности проведения проверок в 2020 и 2021 годах.

Аналогичные изменения коснутся и лицензирования. Согласно предварительной версии документа Минэкономразвития, идея состоит в том, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами. Как следствие, тем бизнесам, у которых истекла лицензия, временно разрешать работать без нее.

Дополнительно правительство рассматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству, минимальную сумму штрафа можно снижать только в определенных экстренных обстоятельствах. В новой версии кодекса эту норму могут убрать.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Центр поддержки экономики в Москве поступило порядка 200 обращений. Эксперты работают совместно с представителями бизнеса и разрабатывают меры, которые действительно помогут в условиях сложившегося кризиса.

Вместе с тем в столице РФ уже принят ряд мер поддержки бизнеса. В частности, речь идет о введении отсрочки по налогам и арендной плате.

