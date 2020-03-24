Около 200 обращений поступило в Центр поддержки экономики за неделю

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Около 200 обращений от столичного бизнеса поступило в Центр поддержки экономики за неделю, сообщает Агентство "Москва".

Оперативный штаб по экономическим вопросам столицы совместно с представителями бизнеса разрабатывает меры поддержки предприятий, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса.

Как отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, принципиально важно, чтобы меры поддержки были по-настоящему востребованы бизнесом и были эффективны для максимального числа компаний.

Центр поддержки экономики Москвы был создан 17 марта решением Оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы. Телефон горячей линии: +7 (495) 539-59-99.

Ранее сообщалось, что около трех миллионов российских предпринимателей могут разориться, если пандемия коронавируса затянется.

Арендаторы точек в торговых центрах и на рынках являются значительной частью российского малого и среднего бизнеса, а первая проблема во всех регионах – арендные платежи. Часть коммерсантов взяли кредиты по льготной программе, и существует риск, что они не смогут вернуть займ.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Также Мишустин отметил, что те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.