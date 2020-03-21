Около 3 млн предпринимателей могут разориться из-за коронавируса

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Около трех миллионов российских предпринимателей могут разориться, если пандемия коронавируса затянется, считают в Торгово-промышленной палате (ТПП).
"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру – около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", – отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова, добавив, что работу могут потерять 8,6 миллиона человек.
Вице-президент ТПП подчеркнула, что арендаторы точек в торговых центрах и на рынках являются значительной частью российского малого и среднего бизнеса, а первая проблема во всех регионах – арендные платежи, передает РБК.
По словам Дыбовой, часть коммерсантов взяли кредиты по льготной программе и существует риск, что они не смогут вернуть займ.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Также Мишустин отметил, что те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 253.
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