Более 93,6 тысячи человек в РФ остается под медицинским наблюдением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 93,6 тысячи человек в России остается под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что сначала года под наблюдением российских врачей находилось 149 754 человека, по состоянию на 23 марта под контролем остаются 93 677 человек.

В России провели уже 185 918 тестов на коронавирус. Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России обеспечены диагностическими тест-системами.

По данным на 23 марта, в стране зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.

Пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.