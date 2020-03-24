Власти Москвы окажут поддержку предприятиям пищевой промышленности города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприятия пищевой промышленности полностью сохраняют объемы производства. В настоящий момент в мясоперерабатывающей промышленности города работают 16 крупных и средних предприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, для предприятий является актуальной задача, направленная на обеспечение безопасности изготовления продуктов питания в условиях распространения коронавируса. При необходимости организации могут обратиться за поддержкой к правительству города.

"За последние годы многие столичные компании пищевой отрасли вложили сотни миллионов рублей в санитарные пропускники, дезинфекционные барьеры, мойки, системы непрерывной санитарии", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, работа компаний приносит результаты.

Известно, что департамент инвестиционной и промышленной политики организовал работу по мониторингу ситуации на предприятиях. В результате промышленники могут обратиться к правительству, если возникнут трудности с поставками, а также по другим вопросам.

Ко всему прочему, за каждым заводом закреплен менеджер, готовый ответить на вопросы руководства производства.

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