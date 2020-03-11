Эксперты рассказали, какие товары могут подорожать из-за падения курса рубля

Из-за падения курса рубля вслед за обвалом мировых цен на нефть эксперты ожидают подорожание детских товаров, одежды, электроники, бытовой техники и лекарств. Также в стоимости, вероятно, прибавят авиабилеты, автомобили и квартиры. Выясняем, насколько могут измениться ценники для россиян.



Повышение по всем фронтам?

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Курс рубля резко упал по отношению к доллару и евро из-за обрушения нефтяных котировок на фоне срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Исторические переговоры, повлекшие за собой эти события, прошли 6 марта. На четверг, 12 марта, Центробанком РФ установил следующий официальный курс: доллар США будет стоить 71,4 рубля, а евро – 81,02 рубля.

В правительстве уже обсудили меры по сохранению стабильности отечественной экономики. В частности, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что макроэкономическая политика государства способна противостоять внешнему негативному воздействию. В Центробанке также отметили: при необходимости регулятор будет применять дополнительные меры для снижения влияния внешних шоков на российскую экономику и финансовую систему.

Однако из-за высокой волатильности на рынке эксперты все равно предрекают скорое изменение цен на целый ряд товаров в России. В первую очередь это может коснуться продуктов и бытовой техники.



Продукты и бытовая техника

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал Москве 24, что все социально значимые продукты не являются импортозависимыми, поскольку производятся из российского сырья и напрямую поставляются в магазины. Поэтому возможное повышение цен на них не распространится.

"Есть некоторые категории товаров, которые могут испытывать на себе влияние курсовых разниц. Например, это часть крепкого алкоголя, которая не производится у нас в стране. Также это могут быть экзотические овощи и фрукты, которые не растут у нас, а поставляются из-за границы", – пояснил Власенко.





Илья Власенко директор по внешним связям АКОРТ По остальным продуктам: только порядка 5% импортных изделий у нас продается в рознице. Они вполне могут быть замещены российской продукцией. По колбасным изделиям – 2% импорта на полках, по крупам – меньше 1%.

По его словам, если повышение цен на продукты все-таки произойдет, то только через несколько месяцев. Это может случиться из-за закупки производителями импортных запчастей для производства или за счет роста стоимости топлива и сырья.



Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Это достаточно опосредованное влияние, и оно займет большое количество времени, потому что сначала производители должны использовать то сырье и те запчасти, которые закуплены и есть на складах", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Эти обстоятельства могут повлиять и на товары из сегмента бытовой техники. Причем крупная техника, которая продается в магазинах, обычно собирается в России, а мелкая техника и электроника привозятся из-за границы.





Илья Власенко директор по внешним связям АКОРТ Те товары, которые находятся сейчас на складах и в пути будут распродаваться по старым ценам. Опять-таки запасов у ретейлеров, как правило, хватает на месяцы. Одномоментного повышения цен не произойдет.

Поэтому, по словам Власенко, если покупатель планировал приобрести бытовую технику в ближайшее время, то это лучше сделать сейчас.

"Но бежать, думая, что электроника закончится, не стоит. Она не закончится, какого-то существенного роста цен вряд ли стоит ждать. Более того, если вам нужно будет для покупки занять денег или взять кредит, то этого делать явно не стоит", – заключил он.



Автомобили и бензин

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев пояснил Москве 24, что цены на автомобили могут прибавить в цене в ближайшие две недели.

"Цены на те машины, которые сейчас в автосалонах есть, уже менять не будут. Повышение произойдет на новые поступления. Если курс будет в районе 70 рублей за доллар, то из-за ослабления рубля можно ожидать подорожания автомобилей в среднем на 2% относительно сегодняшних цен", – отметил эксперт.

По его словам, такое изменение будет касаться только моделей массового сегмента, которые собираются на российских заводах. Причем не только иномарок, но и машин российского производства, которые также используют иностранные комплектующие.

Намного больше изменится цена полностью импортных автомобилей, которые на российском рынке встречаются только в классе люкс, отметил Калачев.

В свою очередь, глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев добавил, что цены на машины не будут подниматься одномоментно: стоит ждать плавного изменения.

"Те, кто первые поднимут цены, проиграют долю на рынке, что им совершенно делать не хочется. Поэтому, основываясь на опыте 2014–2015 годов, когда девальвация рубля была существенно выше, мы видели, что цены поднимались все-таки плавно", – пояснил собеседник Москвы 24.





Олег Мосеев глава ассоциации РОАД Сначала нефть упала к 30 долларам за баррель, сейчас она торгуется в районе 36-37 долларов. Пока непонятно: останется на этом уровне или опять упадет к тридцати, или вернется к коридору выше сорока. Поэтому, я считаю, две-три недели нужно подождать.

Руководитель направления PR "Рольф" Павел Носов также пояснил Москве 24, что пока дилеры работают со старыми ценами. По его словам, прайс-листы, которые установлены производителями, "ни по одному из брендов не поменялись".



Фото: ТАСС/Елена Афонина

Вместе с тем, по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, цены на бензин в России не изменятся на фоне обвала нефтяных котировок. Такой же точки зрения придерживается министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов предполагает, что цены на бензин в 2020 году будут расти постепенно. При этом последствия сложившейся ситуации станут заметны только в следующем году.



Авиабилеты и квартиры

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), авиабилеты на международные рейсы могут подорожать на 9–12% с 12 марта в связи с изменением курса валют. Так, с 12 по 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, а доллара – 72,5 рубля. Таким образом, 11 марта еще можно купить авиабилеты по прежним ценам.

Эксперты в сфере недвижимости также предрекают скорый рост цены за квадратный метр жилой недвижимости. При текущем курсе рубля он может составить 10–15%, считает генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов.



Лекарства и связь

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Импортные лекарства, по мнению главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, могут подорожать до 30 процентов.

Однако такой рост, вероятно, будет неравномерным, так как у аптечных сетей и изготовителей запасы продукции разные: у некоторых до начала апреля, у других до конца года.

В связи с падением курса рубля и повышения стоимости импортного оборудования определенный рост тарифов может произойти и в телекоммуникационной отрасли. Однако Минкомсвязь будет принимать меры для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на услуги связи.

Анатолий Федотов, Наталья Чепрукова