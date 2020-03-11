Эксперт оценил возможность финансового кризиса в РФ

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Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе РФ.

"Я бы отнесся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок", – сказал Масленников в беседе с RT.

Он подчеркнул, что устойчивость российской финансовой системы стабильна.

"Пока устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока. При этом она, конечно, качественно выше других экономик", – добавил он.

Ранее специалисты АКРА сообщили о близости финансовой системы России к состоянию кризиса. Отмечалось, что рассчитываемый индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта.

При этом в АКРА напомнили, что в начале 2016 года индекс также непродолжительное время превышал критическую отметку, но тогда кризиса не последовало.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом".

