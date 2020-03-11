Эксперт оценил возможность финансового кризиса в РФ

Фото: depositphotos/valphoto
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе РФ.
"Я бы отнесся с большой осторожностью к оценкам АКРА. Потому что есть вопросы, насколько обоснован методологический инструментарий этих выкладок", – сказал Масленников в беседе с RT.
Он подчеркнул, что устойчивость российской финансовой системы стабильна.
"Пока устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока. При этом она, конечно, качественно выше других экономик", – добавил он.
Ранее специалисты АКРА сообщили о близости финансовой системы России к состоянию кризиса. Отмечалось, что рассчитываемый индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта.
При этом в АКРА напомнили, что в начале 2016 года индекс также непродолжительное время превышал критическую отметку, но тогда кризиса не последовало.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.
Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным.
В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: