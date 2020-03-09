Обвал рубля. Мнение экспертов и возможные последствия

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Мировые цены на нефть резко упали после "провальных" переговоров стран ОПЕК+ в Вене 6 марта, а вслед за ними подешевел рубль. Стороны не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. Соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти.
ОПЕК – организация стран – экспортеров нефти. В нее входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.
В 2016 году страны ОПЕК и еще несколько нефтяных государств договорились сократить производство нефти, чтобы сдержать падение цен на нефть. Так появился ОПЕК+, куда входит Россия.
В организации считают, что это могло бы смягчить последствия для рынка нефти от вспышки коронавируса COVID-19, которая обрушила авиаперевозки по всему миру. Образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут.
Участники альянса договорились о сокращении производства в 2016 году впервые с 2008 года в связи с глобальным избытком предложения из-за роста нефтедобычи в США. Это привело к позитивным итогам: средняя цена на нефть к концу 2017 года выросла до 66 долларов за баррель и затем продолжала расти.
Действующие до апреля условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.
Страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Россия предложение отвергла, настаивая на продлении сделки только на второй квартал. 4 марта министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил, что сделка в рамках ОПЕК+ была для России невыгодна. По его словам, недостаток нефти, который появлялся на мировом рынке после введения ограничений на добычу, быстро замещался за счет поставок сланцевой нефти из США.
Cтарший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что Россия могла бы возобновить переговоры по ОПЕК+, но участники рынка перестанут серьезно смотреть на соглашение.
Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу. А 9 марта она упала на 23,4% и достигла уровня 34,66 доллара за баррель. WTI по состоянию на 07:31 по мск находился на отметке в 27,72 доллара за баррель.
К 13:00 мск стоимость фьючерса на Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне частично отыграла падение. Снижение составило 18,2%, теперь торги идут на отметке в 37,03 доллара за баррель. Нефть марки WTI торговалась на уровне 33,5 доллара за баррель (-22,5%), отыграв при этом 22,7% от минимальной цены текущих торгов.
Валютный курс: что происходит сейчас в обменных пунктах
На международном валютном рынке взлетели курсы доллара и евро. Сначала они подорожали до 72,5 рубля и 82,7 рубля соответственно, позже – до 75 и 86. Однако после полудня часть падения удалось отыграть: теперь американская валюта на рынке Forex стоит 74,05 рубля, евро – 84,27 рубля.
Торги валютой на Московской бирже 9 марта не проводятся из-за выходного дня. Они откроются 10 марта в 10:00.
Министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за падения цен на нефть. В сообщении министерства говорится, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Советник Института современного развития Никита Масленников посчитал это заявление слишком смелым, передает РИА Новости.
"Минфин заявил, что нам не страшен серый волк: мы 6–10 лет будем жить при цене 25 долларов за баррель. Несколько, на мой взгляд, чересчур смелое заявление, потому что при цене 25 долларов за баррель – это означает, что начинается глобальный экономический кризис, который, грубо говоря, очень тяжело переживать. И там эти средства могут оказаться потрачены буквально за год-два, потому что нужно платить пенсии людям и так далее и тому подобное", – обратил внимание он.
В то же время ЦБ РФ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Возобновление операций будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках в течение марта.
ЦБ готов принять меры для сохранения финансовой стабильности
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович посоветовал не суетиться в период паники.
"С точки зрения обмена денег самый главный совет – не дергаться в период, когда начинается паника. Когда неспециалисты начинают играть на спекулятивном рынке, они, скорее всего, проигрывают. Покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная", – цитирует его RT. Митрахович добавил, что лучше иметь сбережения в валюты: это защитит от девальвации.
По его словам, сложившаяся на нефтяном рынке ситуация связана с панической реакцией спекулянтов после переговоров ОПЕК+.
"У спекулянтов возникает предположение, что рынок будет затоварен, соответственно, нужно гнать цену вниз. Самое главное – то, насколько затяжным может быть падение цены на нефть и как на это будет реагировать Россия", – заключил эксперт.
ТАСС передает, что ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management's по рынкам Азии Тай Хуэй прогнозирует сильную волатильность на рынках в ближайшей перспективе.
"Дальнейшие риски снижения нефтяных цен ударят по акциям энергетических компаний, большинство из которых и так сильно потеряли в стоимости из-за опасений замедления спроса на нефть", – полагает он.
Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов заявил, что из-за падения рубля прежде всего пострадает население России. По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать рост цен.
Дальнейшие прогнозы будут зависеть от продолжительности обвала и того, на какой срок нефтяные цены задержатся на уровне 40 долларов за баррель, отметил экономический обозреватель телеканала Москва 24 Денис Елаховский.
"У всех поставок есть сроки контракта. То, что сейчас продается в магазинах, куплено по прежнему курсу. Но очевидно, что некоторые скоропортящиеся товары, где поставки происходят достаточно регулярно, – там, вполне возможно, новый курс будет заложен уже в ближайшее время. Если какие-то долгосрочные товары – временной "лаг" растянется", – объяснил он.
Валютный переполох: чего ждать россиянам от падения рубля
"В 2014 году, когда обваливался рубль, был такой даже период, когда белорусы ехали и скупали машины, потому что у нас еще не переписали ценники и это продолжалось несколько недель", – напомнил специалист.
Он также привел в пример январь 2016 года, когда стоимость нефти оказалась ниже 30 долларов за баррель.
"Сегодня даже этого не произошло, от 31 долларов оттолкнулись, и нефть слегка начала отрастать и сейчас продолжает компенсировать свое падение. Но тогда доллар был 86 в течение торгового дня, закрылось на отметке 82, и вот тогда самое дно историческое рубль нащупал", – рассказал обозреватель.
"Очевидно, что завтра на открытии торгов, конечно, рубль будет ослабевать. Но если возникает соблазн на этом сыграть, никто никаких гарантий дать не может. Опыт подсказывает, что подавляющее большинство людей таким образом обжигаются", – предупредил он.
Зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова сказала, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля.
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов подтвердил, что соцобязательства РФ на 2020 год должны быть выполнены. Он пояснил, что средства под эти цели уже предусмотрены в бюджете.
Вместе с тем, отметил парламентарий, на фоне подорожания импортных товаров более привлекательными становятся отечественные, если они не зависят от импорта. Нилов напомнил, что в 2014 году стоимость евро в какой-то период доходила до 120 рублей, причем ситуацию тогда усугубляли спекуляции на рынке. Он выразил надежду на то, что ситуация нормализируется.
В Минфине прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин назвал панику из-за падения рубля необоснованной. По его мнению, задача денежных властей всех стран и центральных банков – как можно четче и убедительнее объяснять участникам фондового рынка и простым гражданам, что это неоправданно завышенные ожидания рисков.
Он считает необходимым "обуздать" панику. Рябухин полагает, что ажиотаж в ближайшее время пойдет на спад. Сенатор также выразил уверенность в том, что власти страны держат ситуацию под контролем.
"У нас достаточно управленческих и финансовых, золотовалютных ресурсов для того, чтобы сдерживать ситуацию", – констатировал он.
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