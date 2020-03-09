ЦБ не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ РФ после обвала нефти решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение принято для "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков" в условиях перемен на мировом рынке нефти. Оно касается как регулярных покупок, так и реализации покупок, отложенных в 2018 году.

Возобновление операций будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках в течение марта. В сообщении отмечается, что Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности.

9 марта цена нефти Brent обрушилась на 33,4% и составила 33,94 доллара за баррель. Фьючерс WTI дал показатель в 32,48 доллара, упав на 27,1%. Снижение стоимости нефти марки Brent началось еще 6 марта в связи с неспособностью стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.

Пока стоимость Brent остановилась на отметке в 32,28 доллара за баррель. Показатель WTI опустился до 28,33 доллара, преодолев минимальную планку февраля 2016 года.

Из-за этого доллар вырос до 72,04 рубля, а евро – до 82,2 рубля. Реальная стоимость валюты станет известна после открытия Московской биржи – 10 марта в 10:00. До этого ориентиром будет валютный рынок Forex.

Выше 70 рублей доллар поднимался лишь в сентябре 2018 года. Евро тогда преодолел планку в 80 рублей за валютную единицу.

Исторический минимум по курсу рубля приходится на январь 2016 года. Курс доллара составлял 85,75 рубля, а евро – 93,60 рубля.

Рубль стал переживать падение с середины февраля 2020 года. Так, 28 февраля курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода. 6 марта курсы евро и доллара уже били рекорд января 2019 года по показателям роста по отношению к рублю.