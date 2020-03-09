Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости.
В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта. Известно, что доллар вырос до 72,04 рубля, а евро – до 82,2 рубля. В то же время реальная стоимость валюты станет известна лишь после открытия Московской биржи, которое произойдет 10 марта в 10:00 по московскому времени. До этого ориентиром будет валютный рынок Forex.
Сейчас доллар торгуется по цене в 72,5 рубля, а евро – по 82,7 рубля.
Такая динамика валюты связана с падением цен на нефть. Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent упала на 33,4% и составила 33,94 доллара за баррель. В то же время фьючерс WTI дал показатель в 32,48 доллара, упав на 27,1%.
В настоящий момент стоимость Brent остановилась на отметке в 32,28 доллара за баррель. Показатель WTI опустился до 28,33 доллара, преодолев минимальную планку февраля 2016 года.
Динамика цен на нефть – следствие неудачных переговоров стран-участниц ОПЕК+. Стороны не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В связи с этим с 1 апреля со стран-экспортеров нефти будут сняты все ограничения по добыче "черного золота".
Выше 70 рублей доллар поднимался лишь в сентябре 2018 года, что было связано со скандалом вокруг "дела Скрипаля" и последующими санкциями со стороны США. Евро в тот момент преодолел планку в 80 рублей за валютную единицу.
Исторический минимум по курсу рубля приходится на январь 2016 года. Курс доллара составлял 85,75 рубля, а евро – 93,60 рубля.
Рубль стал переживать падение с середины февраля 2020 года. Так, 28 февраля курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода. 6 марта курсы евро и доллара уже били рекорд января 2019 года по показателям роста по отношению к рублю.
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