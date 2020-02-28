Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые за полгода

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара впервые за полгода поднялся выше 67 рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные Московской биржи.

Доллар увеличился на 1 копейку и составил 67,02 рубля. Последний раз курс американской валюты находился выше 63 рублей полгода назад.

Евро увеличился на 21 копейку, составив 73,57 рубля. Такое значение европейской валюты последний раз фиксировалось на бирже в сентябре прошлого года.

Индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов впервые с октября 2019 года. Так, индекс Мосбиржи снизился на 4,7% до отметки 2772,4 пункта.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

Эксперты отмечали, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

