Рубль упал на фоне снижения ключевой ставки

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Рубль ускорил снижение после того, как Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 6% годовых, следует из данных торгов на Московской бирже.

До опубликования решения совета директоров ЦБ курс доллара составлял 63,825 рубля, а курс евро – 69,87 рубля.

На 13:31 по московскому времени американская валюта подорожала на 55,5 копеек – до 63,91 рубля, а курс евро на 42,25 копейки – до 69,98 рубля.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6% годовых. Это уже шестое снижение подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

При этом регулятор не исключает дальнейшее снижение ставки на следующих заседаниях, говорится на сайте ЦБ.