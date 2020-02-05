Эксперты рассказали, какие факторы могут ослабить российскую валюту в феврале

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Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб не видит экстраординарных факторов, которые могли бы радикально повлиять на изменение курса рубля в феврале, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Февраль ожидается достаточно спокойным. А внутренние факторы, которые у нас существуют, тоже достаточно известны. Мы видим, что каких-то серьезных запросов на валюту не ожидается", – отметил эксперт.
По словам Твердохлеба, даже фактор, связанный с коронавирусом, не привел к резким колебаниям ни ценных бумаг, ни валюты.
Член генерального совета общественной организации "Деловая Россия" Павел Гагарин полагает, что в феврале курс рубля будет зависеть от реакции делового сообщества на подаваемую информацию о коронавирусе.
Если местным властям и международным организациям удастся остановить распространение инфекции – остановится и ослабление рубля, не получится – рубль продолжит падать.
"Инвесторы и спекулянты, играющие на финансовых рынках, опасаются снижения спроса на топливо в Китае и замедления темпов роста мировой экономики. Это вынуждает их уходить из рискованных активов, к которым относятся валюты и гособлигации развивающихся стран (в нашем случае это рубль и облигации федерального займа)", – пояснил он.
Эксперт отметил, что в периоды нестабильности главная цель не заработать, а сохранить, и для этого лучше подходят золото, доллар и долгосрочные американские гособлигации. Дополнительным источником давления на рубль является скупка евро и долларов для пополнения Минфином резервов.
Кроме того, в сильном рубле не очень заинтересована наша экономика, ориентированная на экспорт. "Сегодняшняя стоимость нефти в рублях довольно низкая для нефтяников, они же – основные доноры федерального бюджета. Им нужно небольшое ослабление рубля", – добавил Гагарин.
Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что в феврале курс доллара будет около 63 рублей. Это связано с неопределенностью на рынке нефти, то есть вероятным снижением спроса на фоне продления каникул в Китае и мягкой зимы в Европе.
Также Центробанк может снизить ключевую ставку. Привлекательность российских активов для иностранных инвесторов уменьшится, произойдет отток средств с нашего валютного рынка. Существует вероятность ужесточения санкций со стороны США.
Доцент департамента Финансовых рынков и банков Финансового университета, кандидат экономических наук Светлана Зубкова полагает, что в феврале курс национальной валюты вряд ли существенно изменится.
"Скорее всего, он сохранится на уровне 62,5–63 рублей за доллар. Связано это, во-первых, с решением Федрезерва США не трогать ставку", – отметила она, добавив, что в ближайшее время не ожидается событий, способных резко изменить курс доллара.
Приход нового правительства, рост инвестиций и реализация нацпроектов могут усилить интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам, что будет способствовать притоку валюты и, следовательно, повышению курса рубля, уверена эксперт.
Вместе с тем замедление темпов роста ВВП Китая может способствовать снижению цен на энергоресурсы, а следовательно, и на снижение курса рубля.
Начальник управления клиентского обслуживания московского банка Сергей Ферберов считает, что смягчение денежно-кредитной политики ЦБ положительно влияет на рубль, а эскалация конфликта между США и Ираном снизит объем предложения нефти от дальневосточных стран, что увеличит стоимость барреля.
При этом закупка валюты Минфином остается фактором ослабления рубля. С 15 января по 6 февраля Минфин потратит почти 310 миллиардов рублей на закупку иностранной валюты. Это в полтора раза больше показателей конца 2019 года. Еще один негативный фактор – распространение коронавируса.
Венчурный инвестор Егор Клопенко считает, что в 2019 году национальная валюта превзошла все прогнозы. "Но такая тенденция не может продолжаться бесконечно. В феврале на рубль будет давить снижение цен на нефть, а еще закупка валюты министерством финансов", – отметил он.
По мнению Клопенко, наиболее вероятно умеренное снижение национальной валюты, до 65-67 рублей за доллар.
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