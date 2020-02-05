Аналитики оценили возможный ущерб экономике России от коронавируса

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Экономика России может пострадать от коронавируса в первую очередь из-за подешевевшей нефти, заявили аналитики Citi. Они снизили прогноз цены барреля Brent на 11 долларов в этом году из-за перспектив сокращения китайского импорта нефти, пишут "Ведомости".

Согласно оценкам аналитиков, из-за этого рост ВВП России замедлится на 0,28 процентных пункта – до 1,72%. Таким образом, влияние коронавируса может свести к нулю эффект от предложенных Владимиром Путиным мер по соцподдержке населения.

По подсчетам Citi, эти меры могут внести вклад в ВВП в 0,24 процентного пункта. Минэкономразвития РФ оценивало эффект в 0,3 процентного пункта. В материале говорится, что если коронавирус продолжит распространяться, то новые расходы всего лишь могут стать контрциклической поддержкой экономической активности.

Китайский импорт нефти, по подсчетам Citi, сократится на три миллиона баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%. Порядка 15% импортируемого Китаем сырья приходится на Россию, а снижение спроса на нефть приведет к подвешиванию нефти до 54 долларов за баррель.

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на скорейший положительный результат в борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия имеет хороших специалистов, которые активно разрабатывают новые лекарственные препараты. Путин напомнил, что в прошлом году Роспотребнадзор представил вакцину против лихорадки Эбола. Препарат прошел все стадии государственной регистрации.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.