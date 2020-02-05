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Политика

16:34

Аналитик усомнился в новых санкциях со стороны США по "Северному потоку – 2"

политика экономика

Фото: АР/Stefan Sauer/dpa

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ИА "НСН" сообщения о подготовке Соединенными Штатами новых санкций по "Северному потоку – 2".

По словам Юшкова, заявления о новых ограничительных мерах, грозящих в случае достройки газопровода, могут оказаться голословными, поскольку остается неясным способ их применения.

"Инвесторов штрафовать не за что. Это пять европейских компаний, которые давали деньги на реализацию этого проекта. И они свои деньги выделили, по-моему, еще в 2018 году. Штрафовать их за то, что тогда было не запрещено, странно", – отметил аналитик.

Также Юшков выразил сомнение в том, что в США смогут определять, какой газ пришел по "Северному потоку – 2", какой – по "Северному потоку – 1", а какой – по другим трубопроводам.

В связи с этим эксперт предположил, что до реализации новой санкционной политики дело может не дойти. Юшков счел, что подобные заявления могли быть сделаны в рамках предвыборной кампании президента США.

Ранее появилась информация о том, что американские власти готовятся к введению новых санкций в том случае, если Россия попытается достроить оставшиеся километры газопровода "Северный поток – 2".

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